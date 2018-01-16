В Омске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от омича Петра Васильева. Мужчина сообщил, что дом № 181 по улице Маргелова в поселке Светлый эвакуировали из-за сообщения о заминировании здания.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=58138339&id=456239026&hash=9cd7e317b34ded61&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жильцов дома выгнали на улицу. На месте работает машина полиции, горят спецсигналы. В УМВД России по Омской области информации о заминировании пока нет. Данные уточняются.