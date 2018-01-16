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17:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва

По предварительным данным, дом заминирован.

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от омича Петра Васильева. Мужчина сообщил, что дом № 181 по улице Маргелова в поселке Светлый эвакуировали из-за сообщения о заминировании здания.

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Жильцов дома выгнали на улицу. На месте работает машина полиции, горят спецсигналы. В УМВД России по Омской области информации о заминировании пока нет. Данные уточняются.

Напомним, что два дня назад на улице Завертяева под машиной нашли гранату. На месте работали саперы, прибыли кинологи с собакой, дежурили спасатели и медики, территорию вокруг машины оцепили. К счастью, граната оказалась учебной.

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