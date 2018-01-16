В Омске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва
По предварительным данным, дом заминирован.
По предварительным данным, дом заминирован.
В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от омича Петра Васильева. Мужчина сообщил, что дом № 181 по улице Маргелова в поселке Светлый эвакуировали
Жильцов дома выгнали на улицу. На месте работает машина полиции, горят спецсигналы. В УМВД России по Омской области информации о заминировании пока нет. Данные уточняются.
Напомним, что два дня назад на улице Завертяева под машиной нашли гранату. На месте работали саперы, прибыли кинологи с собакой, дежурили спасатели и медики, территорию вокруг машины оцепили. К счастью, граната оказалась учебной.