Мужчина, незаконно срубивший 12 берез, заплатит 500 тыс. рублей

В начале сентября 2017 г. мужчина, не имея разрешительных документов, срубил 12 берез на территории квартала 72 Ново-Буянского лесничества Красноярского района, относящегося к категории защитных лесов. Этим он причинил лесному фонду РФ ущерб свыше 50 тыс. рублей.