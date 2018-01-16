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18:23 (мск), источник: Volga News

Мужчина, незаконно срубивший 12 берез, заплатит 500 тыс. рублей

В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело Б., которого обвиняли в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В начале сентября 2017 г. мужчина, не имея разрешительных документов, срубил 12 берез на территории квартала 72 Ново-Буянского лесничества Красноярского района, относящегося к категории защитных лесов. Этим он причинил лесному фонду РФ ущерб свыше 50 тыс. рублей.

Суд признал Б. виновным и назначил ему штраф 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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