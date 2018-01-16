Мужчина, незаконно срубивший 12 берез, заплатит 500 тыс. рублей
В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело Б., которого обвиняли в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает
В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело Б., которого обвиняли в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает
В начале сентября 2017 г. мужчина, не имея разрешительных документов, срубил 12 берез на территории квартала 72
Суд признал Б. виновным и назначил ему штраф 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.