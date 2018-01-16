Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову
Также продюсеры режиссера будут находиться под домашним арестом до 19 апреля.
Также продюсеры режиссера будут находиться под домашним арестом до 19 апреля.
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 16 января продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении более 130 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья.
Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей, за Малобродского было предложено 10 млн рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.
После оглашения решения суда защита фигурантов заявила, что будет его обжаловать.
В чем обвиняются
Накануне стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. В итоговом обвинительном заключении сумма ущерба по делу увеличилась почти в два раза — с 68 млн до 133 млн рублей.
Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, еще одна фигурантка дела —
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011—2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия», к работе в которой привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены денежные средства.