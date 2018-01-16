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18:33 (мск), источник: ТАСС

Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

Также продюсеры режиссера будут находиться под домашним арестом до 19 апреля.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 16 января продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении более 130 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья.

На этот же срок продлен домашний арест продюсера АНО «Седьмая студия» Алексея Малобродского, а также арест экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.
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Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей, за Малобродского было предложено 10 млн рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.

После оглашения решения суда защита фигурантов заявила, что будет его обжаловать.

В чем обвиняются

Накануне стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. В итоговом обвинительном заключении сумма ущерба по делу увеличилась почти в два раза — с 68 млн до 133 млн рублей.

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Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, еще одна фигурантка дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011—2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия», к работе в которой привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены денежные средства.

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