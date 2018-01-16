Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 16 января продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении более 130 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья.

На этот же срок продлен домашний арест продюсера АНО «Седьмая студия» Алексея Малобродского, а также арест экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

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Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей, за Малобродского было предложено 10 млн рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.

После оглашения решения суда защита фигурантов заявила, что будет его обжаловать.

В чем обвиняются

Накануне стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. В итоговом обвинительном заключении сумма ущерба по делу увеличилась почти в два раза — с 68 млн до 133 млн рублей.

Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, еще одна фигурантка дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск.