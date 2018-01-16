Водитель сбил отару овец в Атырауской области

«Правонарушитель в декабре прошлого года, управляя автомашиной марки Toyota Camry на трассе Атырау-Индер возле села Ақжайық сбил 27 голов овец и коз, тем самым причинил материальный вред потерпевшим», — говорится в сообщении Атырауского областного суда.

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На судебном заседании мужчина, признав свою вину, объяснил, что в тот день из-за тумана не заметил отару, и только при приближении заметив животных, не смог справится с рулевым управлением и сбил их. Он сообщил, что на сегодняшний день он не возместил потерпевшим материальный ущерб, но просил суд не лишать его водительских прав.

Суд, изучив материалы дела, и основываясь на письме-справке филиала РГП «Казгидромет», где указано, что в тот день погода была безветренная, с небольшой облачностью, с дальней видимостью — 10 км и больше, признал виновным водителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 610 КоАП РК, наложил на него административное взыскание в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Дело рассматривалось в Махамбетским районным судом Атырауской области.