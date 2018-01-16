Водитель сбил отару овец в Атырауской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Водитель легкового автомобиля сбил отару овец в Атырауской области. Решением суда он лишен водительских прав, сообщает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Водитель легкового автомобиля сбил отару овец в Атырауской области. Решением суда он лишен водительских прав, сообщает МИА «Казинформ».
«Правонарушитель в декабре прошлого года, управляя автомашиной марки Toyota Camry на трассе
На судебном заседании мужчина, признав свою вину, объяснил, что в тот день
Суд, изучив материалы дела, и основываясь на
Дело рассматривалось в Махамбетским районным судом Атырауской области.
Постановление суда не вступило в законную силу.