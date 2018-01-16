В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку

Как отмечает The Independent, ЧП произошло в начале января на окраине Атланты (штат Джорджия). Спасая дочь от огня, отец с приставной лестницы кинул ребенка в руки спасателя Скотта Строупа. Всего были эвакуированы 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. «Мы ловили детей как футбольные мячи, в буквальном смысле», — рассказал изданию капитан бригады.