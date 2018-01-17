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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Излишняя доверчивость вышла боком и должнику, и инспектору в Приморье

Сотрудник энергосетевой компании в Находке осужден за мошеннические действия, об этом «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Являясь инспектором местной энергосетевой компании, он воспользовался желанием одного из жителей оплатить задолженность за электроэнергию. Пообещав вносить деньги в счет оплаты по частям до полного погашения долга, а также оказать помощь в оформлении договорных отношений и приобретении электросчетчика, злоумышленник взял у потерпевшего 160 тысяч рублей.

Однако в кассу компании он их не внес, а распорядился по по собственному усмотрению.

Инспектор признан виновным, суд назначил ему за содеянное 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По иску потерпевшего с виновного взыскана сумма в размере 160 тысяч 600 рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что спонтанная идея может лишить свободы приморца.

Таисия Масина.

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