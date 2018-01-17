Мошенники-гастролеры ездили по Приморью, обманывая продавцов

В Приморье двое мошенников ездили по городам и пытались обманом получать деньги от продавцов. В одном из случаев мужчинам удалось заполучить деньги от кассира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в соцсети Инстаграм.

Отмечается, что первый инцидент произошёл в магазине техники в Большом Камне. Двое мужчин выбрали в зале недорогую вещь, и пошли на кассу. После этого они провернули мошеннический трюк:

«Покупатель достает крупную купюру, но не отдает ее кассиру. Начинает в кошельке искать мелочь для ровного счета. В этот момент его друг начинает отвлекать кассира разными вопросами. Покупатель прячет купюру и протягивает кассиру мелочь с просьбой дать сдачу утверждая что купюру он уже ей отдал», — сообщает подписчик группы.

Однако девушка сразу поняла, что её пытаются обмануть, и предложила мошенникам посмотреть записанное с камеры видео, но мужчины решили покинуть магазин.

Впоследствии они так же попались на видео в магазине Фокино. Они совершили такую же аферу, но кассир оказался не таким опытным и отдал наличность.