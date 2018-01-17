В Хабаровске женщина с детьми в машине протаранила автобус

ДТП произошло вечером 16 января. За рулём Nissan March сидела женщина 1984 года рождения, она ехала по путеводной развязке со стороны Тихоокеанской. В районе дома № 84 по улице Трёхгорной водитель не справилась с управлением автомобилем, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автобусом DАЕWОО 11-го маршрута, который двигался в обратном направлении.

Как сообщают в отделении пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров, которые сидели в «Ниссане». Дети 2006 и 2009 года рождения получили телесные повреждения. На момент ДТП они были пристёгнуты штатными ремнями безопасности. Водители и автомобиля, и автобуса оказались трезвы.