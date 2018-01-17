Мошенники обманули иркутян на популярных сайтах в Интернете
Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа.
Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа.
Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа. Как сообщает
Позднее выяснилось, что телефонные номера мошенников были зарегистрированы в Московской и Липецкой области. Следственные органы возбудили уголовные дела, проводятся оперативные мероприятия.
Полиция Иркутской области призывает граждан к бдительности на торговых площадках сети Интернет. С начала 2018 года зарегистрировано около 20 преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Почти две трети из них связанны с обманом людей, которые пользуются популярными электронными ресурсами, в том числе такими сайтами как «Авито.ру» и «Дром.ру».