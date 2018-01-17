Мошенники обманули иркутян на популярных сайтах в Интернете

Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже подгузников, мужчина — о продаже гаража. Им позвонили неизвестные, которые попросили предоставить номера банковских карт для перевода предоплаты. Получив эти сведения, а также коды из смс-сообщений, пришедших на телефоны иркутян, аферисты смогли снять все деньги с их счетов.

Позднее выяснилось, что телефонные номера мошенников были зарегистрированы в Московской и Липецкой области. Следственные органы возбудили уголовные дела, проводятся оперативные мероприятия.