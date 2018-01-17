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05:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мошенники обманули иркутян на популярных сайтах в Интернете

Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа.

Около 30 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у жителей Иркутска — II и Октябрьского округа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже подгузников, мужчина — о продаже гаража. Им позвонили неизвестные, которые попросили предоставить номера банковских карт для перевода предоплаты. Получив эти сведения, а также коды из смс-сообщений, пришедших на телефоны иркутян, аферисты смогли снять все деньги с их счетов.

Позднее выяснилось, что телефонные номера мошенников были зарегистрированы в Московской и Липецкой области. Следственные органы возбудили уголовные дела, проводятся оперативные мероприятия.

Полиция Иркутской области призывает граждан к бдительности на торговых площадках сети Интернет. С начала 2018 года зарегистрировано около 20 преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Почти две трети из них связанны с обманом людей, которые пользуются популярными электронными ресурсами, в том числе такими сайтами как «Авито.ру» и «Дром.ру».

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