Приморцы считают, что супермаркет во Владивостоке могли поджечь продавцы

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке продолжают выяснять причины крупного пожара в супермаркете. Между тем, у руководства магазина есть своя версия произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице продолжают расследование по поводу крупного пожара, уничтожившего боулинг и супермаркет «Фреш 25». Инцидент произошёл вечером 15 января на Светланской, 189. Пламя за считанные минуты охватило большую часть здания. Сильнее всего в огне пострадал боулинг-клуб. Впрочем, досталось и супермаркету. Сам торговый зал пострадал не очень сильно — его, в основном, просто затопило водой при тушении. Однако другим помещениям супермаркета досталось. «Фасад магазина с правой стороны фактически уничтожен. Огонь сильно повредил внутренние помещения для приёмки товаров. Мы считаем, что был совершён поджог. Сейчас эту версию отрабатывает следственная группа», — сообщило руководство «Фреш 25» на своей официальной страничке в Instagram.

Между тем, у владивостокцев свой взгляд на происходящее. Местные жители рассказывают, что первоначально огонь вспыхнул возле подсобки супермаркета. Там постоянно сваливали пустые картонные коробки — а рядом находилась местная «курилка». Не исключено, что ЧП произошло из-за непотушенного окурка кого-нибудь из продавцов. Тем более, что подобные происшествия в магазинах «Фреш» уже случались — например, на Жигура, 26. Тогда возгорание удалось вовремя потушить — но, по всей видимости, это никого ничему не научило.