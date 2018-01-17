Приморцы считают, что супермаркет во Владивостоке могли поджечь продавцы
В магазине не очень серьёзно относились к противопожарной безопасности.
В магазине не очень серьёзно относились к противопожарной безопасности.
Во Владивостоке продолжают выяснять причины крупного пожара в супермаркете. Между тем, у руководства магазина есть своя версия произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В приморской столице продолжают расследование по поводу крупного пожара, уничтожившего боулинг и супермаркет «Фреш 25». Инцидент произошёл вечером 15 января на Светланской, 189. Пламя за считанные минуты охватило большую часть здания. Сильнее всего в огне пострадал
В Приморье вообще не очень любят заморачиваться по поводу пожарной безопасности. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о пожаре во владивостокской «Фетисов-Арене». Там загорелся электрощиток. После инцидента никто даже не начал проверять состояние проводки в здании, посчитав, что всё и так обойдётся.