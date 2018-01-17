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05:56 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы считают, что супермаркет во Владивостоке могли поджечь продавцы

В магазине не очень серьёзно относились к противопожарной безопасности.

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке продолжают выяснять причины крупного пожара в супермаркете. Между тем, у руководства магазина есть своя версия произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице продолжают расследование по поводу крупного пожара, уничтожившего боулинг и супермаркет «Фреш 25». Инцидент произошёл вечером 15 января на Светланской, 189. Пламя за считанные минуты охватило большую часть здания. Сильнее всего в огне пострадал боулинг-клуб. Впрочем, досталось и супермаркету. Сам торговый зал пострадал не очень сильно — его, в основном, просто затопило водой при тушении. Однако другим помещениям супермаркета досталось. «Фасад магазина с правой стороны фактически уничтожен. Огонь сильно повредил внутренние помещения для приёмки товаров. Мы считаем, что был совершён поджог. Сейчас эту версию отрабатывает следственная группа», — сообщило руководство «Фреш 25» на своей официальной страничке в Instagram.

Между тем, у владивостокцев свой взгляд на происходящее. Местные жители рассказывают, что первоначально огонь вспыхнул возле подсобки супермаркета. Там постоянно сваливали пустые картонные коробки — а рядом находилась местная «курилка». Не исключено, что ЧП произошло из-за непотушенного окурка кого-нибудь из продавцов. Тем более, что подобные происшествия в магазинах «Фреш» уже случались — например, на Жигура, 26. Тогда возгорание удалось вовремя потушить — но, по всей видимости, это никого ничему не научило.

В Приморье вообще не очень любят заморачиваться по поводу пожарной безопасности. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о пожаре во владивостокской «Фетисов-Арене». Там загорелся электрощиток. После инцидента никто даже не начал проверять состояние проводки в здании, посчитав, что всё и так обойдётся.

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