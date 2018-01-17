Оперативная группа МЧС отправилась на реку Лену, где под лед ушли четыре машины
Спасатели будут поднимать технику из воды.
Спасатели будут поднимать технику из воды.
На реке Лене, где на днях под лед ушли четыре тяжелых машины, будет работать оперативная группа МЧС. Напомним, ночью 11 января вблизи поселка Кривая Лука в Киренском районе произошло первое ЧП — утонули бензовоз и пришедший ему на помощь автокран, в реку попали нефтепродукты. Вечером 15 января на тонкий лед реки вышел бульдозер, чтобы вытянуть машины, но и он провалился в воду. Все водители успели выбраться из машин. А 16 января погиб водитель трактора, утонувшего в устье реки Ичера.
Спасатели возьмут под свой контроль подъем техники, а также закроют все несанкционированные зимники на реке Лене вблизи Киренска. Бензовоз, автокран и бульдозер уже начали буксировать на берег по руслу искусственной майны. Воду и лед реки очистили от разлившихся нефтепродуктов.
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