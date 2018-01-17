Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко сообщил о диагнозе из больницы
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
10Всемирный день The Beatles
06:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Оперативная группа МЧС отправилась на реку Лену, где под лед ушли четыре машины

Спасатели будут поднимать технику из воды.

Источник: Комсомольская правда

На реке Лене, где на днях под лед ушли четыре тяжелых машины, будет работать оперативная группа МЧС. Напомним, ночью 11 января вблизи поселка Кривая Лука в Киренском районе произошло первое ЧП — утонули бензовоз и пришедший ему на помощь автокран, в реку попали нефтепродукты. Вечером 15 января на тонкий лед реки вышел бульдозер, чтобы вытянуть машины, но и он провалился в воду. Все водители успели выбраться из машин. А 16 января погиб водитель трактора, утонувшего в устье реки Ичера.

Спасатели возьмут под свой контроль подъем техники, а также закроют все несанкционированные зимники на реке Лене вблизи Киренска. Бензовоз, автокран и бульдозер уже начали буксировать на берег по руслу искусственной майны. Воду и лед реки очистили от разлившихся нефтепродуктов.

— Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел к месту провала под лед трактора ДТ-75 с водителем, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — 17 января трактор поднимут.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Мы все учились понемногу…»
"Мое солнышко": Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали детей
В Косово назначили награду за информацию об убийцах Ивановича
Эксперты раскритиковали зарплаты педагогов в детских садах
Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги
Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
Врач оценил состояние здоровья Трампа
Конор Макгрегор лишен чемпионского титула UFC
Северная Корея сделает дороги платными
Спорт
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC Поединок между россиянином и американцем состоится в Нью-Йорке
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь