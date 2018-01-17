Оперативная группа МЧС отправилась на реку Лену, где под лед ушли четыре машины

На реке Лене, где на днях под лед ушли четыре тяжелых машины, будет работать оперативная группа МЧС. Напомним, ночью 11 января вблизи поселка Кривая Лука в Киренском районе произошло первое ЧП — утонули бензовоз и пришедший ему на помощь автокран, в реку попали нефтепродукты. Вечером 15 января на тонкий лед реки вышел бульдозер, чтобы вытянуть машины, но и он провалился в воду. Все водители успели выбраться из машин. А 16 января погиб водитель трактора, утонувшего в устье реки Ичера.