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06:24 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье автомобильный вор угнал «электричку»

Ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.

Источник: VLADNEWS

В Приморье сотрудники полиции задержали автомобильного угонщика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию Уссурийска с заявлением о краже обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с дачного участка в районе Васильевского водохранилища похитили его автомобиль марки Toyota Prius. Ущерб заявитель оценил в 700 тысяч рублей.

Позже в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль на территории частного дома по улице Пролетарской.

Подозреваемого 46-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Угонщик рассказ, что автомобиль продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 158 УК РФ, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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