В Приморье автомобильный вор угнал «электричку»

Источник: VLADNEWS

В Приморье сотрудники полиции задержали автомобильного угонщика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию Уссурийска с заявлением о краже обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с дачного участка в районе Васильевского водохранилища похитили его автомобиль марки Toyota Prius. Ущерб заявитель оценил в 700 тысяч рублей.

Позже в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль на территории частного дома по улице Пролетарской.

Подозреваемого 46-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Угонщик рассказ, что автомобиль продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.