В Приморье автомобильный вор угнал «электричку»
Ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.
Ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.
В Приморье сотрудники полиции задержали автомобильного угонщика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Уссурийска с заявлением о краже обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с дачного участка в районе Васильевского водохранилища похитили его автомобиль марки Toyota Prius. Ущерб заявитель оценил в 700 тысяч рублей.
Позже в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль на территории частного дома по улице Пролетарской.
Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 158 УК РФ, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.