В Омской области в пожаре погибли пенсионерка с двумя внуками
Пожар произошёл
Пожар произошёл
В Омской области в пожаре погибли пенсионерка с двумя внуками. Об этом сообщает
Накануне, 16 января, ночью в посёлке Ачаирский Омской области загорелся частный дом. В пожаре погибли 63-летняя женщина и двое ее внуков (одному из них пять лет, а другому — два года). По факту этого чрезвычайного происшествия, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Очаг возгорания находился на диване, потерпевшие погибли от сильного задымления, тела бабушки и старшего мальчика были обнаружены около входной двери, они пытались спастись, младший ребенок был найден в дальней комнате. Предположительно, горение дивана могло произойти
Добавим, что в настоящее время следователи допрашивают свидетелей.