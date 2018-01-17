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06:55 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области в пожаре погибли пенсионерка с двумя внуками

Пожар произошёл из-за неосторожного обращения со спичками.

В Омской области в пожаре погибли пенсионерка с двумя внуками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Накануне, 16 января, ночью в посёлке Ачаирский Омской области загорелся частный дом. В пожаре погибли 63-летняя женщина и двое ее внуков (одному из них пять лет, а другому — два года). По факту этого чрезвычайного происшествия, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Очаг возгорания находился на диване, потерпевшие погибли от сильного задымления, тела бабушки и старшего мальчика были обнаружены около входной двери, они пытались спастись, младший ребенок был найден в дальней комнате. Предположительно, горение дивана могло произойти из-за неосторожного обращения со спичками. Родители детей в это время отсутствовали, отец работал на севере, мама была в городе. Задымление обнаружили соседи», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Добавим, что в настоящее время следователи допрашивают свидетелей. Пожарно-техническая экспертиза установит причины возгорания, а также пройдет судебно-медицинская по причинам смерти.

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