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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе «Дон» перевернулся автобус, ехавший из Москвы в Ростов-на-Дону

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на трассе «Дон» (территория Воронежской области) вечером 16 января.

Водитель автобуса, который двигался со стороны Москвы в Ростов-на-Дону в какой-то момент не справился с управлением, в результате «Даф» оказался в кювете.

— В салоне транспортного средства находился 31 пассажир, — рассказали в полиции. — Получила травмы 70-летняя женщина, которая была доставлена в медицинское учреждение.

Тем временем на трассе «Дон» в Ростовской области дежурят спасатели и автоинспекторы. Из-за непогоды ухудшились условия видимости, потому водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, а по возможности вообще не выезжать на дорогу.

— В условиях сильного тумана, снега или метели необходимо снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, — говорится в сообщении автоинспекции Ростовской области.

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