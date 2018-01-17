На трассе «Дон» перевернулся автобус, ехавший из Москвы в Ростов-на-Дону
Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на трассе «Дон» (территория Воронежской области) вечером 16 января.
Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на трассе «Дон» (территория Воронежской области) вечером 16 января.
Водитель автобуса, который двигался со стороны Москвы в
— В салоне транспортного средства находился 31 пассажир, — рассказали в полиции. — Получила травмы 70-летняя женщина, которая была доставлена в медицинское учреждение.
Тем временем на трассе «Дон» в Ростовской области дежурят спасатели и автоинспекторы.
— В условиях сильного тумана, снега или метели необходимо снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, — говорится в сообщении автоинспекции Ростовской области.