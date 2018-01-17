Директор воронежского техникума продавала дипломы
Рабочую профессию можно было получить без «лишних мучений».
Рабочую профессию можно было получить без «лишних мучений».
59-летняя жительница Воронежа работала директором образовательной организации. В декабре прошлого года она решила подзаработать на удостоверениях о прохождении спецкурсов и сдаче квалификационных экзаменов.
Так, любой желающий мог в один момент получить одну из трех специальностей, да еще и получить разряд по рабочим профессиям без фактического обучения и аттестации. Такой диплом получали люди, которые вообще до этого ни разу не появлялись в стенах учебного заведения.
— Директор получила через посредника 8 незаконных денежных вознаграждений на 102 тысячи рублей. Возбуждено 8 уголовных дел по статье «Получение взятки», — отметили в ГУ МВД по области.
Теперь директору грозит до 8 лет тюрьмы.