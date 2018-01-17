Директор воронежского техникума продавала дипломы

59-летняя жительница Воронежа работала директором образовательной организации. В декабре прошлого года она решила подзаработать на удостоверениях о прохождении спецкурсов и сдаче квалификационных экзаменов.

Так, любой желающий мог в один момент получить одну из трех специальностей, да еще и получить разряд по рабочим профессиям без фактического обучения и аттестации. Такой диплом получали люди, которые вообще до этого ни разу не появлялись в стенах учебного заведения.