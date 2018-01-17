В Воронежскую область нелегально завезли 150 коров из Австрии

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской области нашли нарушения при ввозе 150 бурых коров из Австрии, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 17 января. Животных транспортировали по маршруту Австрия — Белоруссия — Воронежская область.

Специалисты установили, что в ветеринарных сертификатах есть исправления. Документы были недействительными. Кроме того, в стране-отправителе нарушили правила проведения карантина.