В Воронежскую область нелегально завезли 150 коров из Австрии
В отношении владельцев животных возбудили административное дело.
В отношении владельцев животных возбудили административное дело.
Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской области нашли нарушения при ввозе 150 бурых коров из Австрии, сообщила
Специалисты установили, что в ветеринарных сертификатах есть исправления. Документы были недействительными. Кроме того, в
Коров выгрузили и разместили на карантинной площадке. В отношении владельцев животных возбудили административное дело.