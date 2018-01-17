В Волгограде инспектора СИЗО отправили на семь лет в колонию за взятку

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в феврале 2017 года мужчина получил 170 тысяч рублей за передачу находящейся в СИЗО женщине четырех сотовых телефонов. После получения денег Васильев был задержан.

Суд первой инстанции переквалифицировал действия Васильева с получения взятки в крупном размере на покушение на мошенничество и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.