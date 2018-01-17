В Самаре двум фальшивым инвалидам выплачены пенсии на более 1,3 млн рублей
Липовые справки для получения пенсий по инвалидности выписали сотрудники регионального бюро
Липовые справки для получения пенсий по инвалидности выписали сотрудники регионального бюро
В Самаре возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности путем предоставления заведомо недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.
Как установлено, в период с 20 октября 2008 года по 1 марта 2017 года, лица из числа сотрудников ФКУ «Государственное бюро
Расследование продолжается.