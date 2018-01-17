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17:21 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре двум фальшивым инвалидам выплачены пенсии на более 1,3 млн рублей

Липовые справки для получения пенсий по инвалидности выписали сотрудники регионального бюро медико-социальной экспертизы.

В Самаре возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности путем предоставления заведомо недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.

Как установлено, в период с 20 октября 2008 года по 1 марта 2017 года, лица из числа сотрудников ФКУ «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области», вступив между собой в преступный сговор, установили инвалидность двум гражданам без наличия какого-либо у них заболевания, а также подготовили в отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области подложные документы, на основании которых этим лицам были назначены и выплачены пенсии по инвалидности на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Расследование продолжается.

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