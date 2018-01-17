ЧП в Усть-Кутском районе. На трассе «Вилюй» обнаружены бочки с ядовитым веществом. Движение на трассе ограничено

Шесть металлических ёмкостей были разбросаны в 25 км от Усть-Кута вдоль трассы «Вилюй». На место выехала специальная комиссия, проводится проверка. Не исключено, что бочки «потерял» водитель большегруза.

По словам эколога районной администрации Натальи Поплевичевой, в бочках — отравляющие вещества третьего класса опасности и работать с ним без костюма химзащиты и противогаза категорически запрещено. Дорожные рабочие, убиравшие бочки, получили химическое отравление. Сейчас одна полоса трассы «Вилюй» закрыта для проезда. На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД.