ЧП в Усть-Кутском районе. На трассе «Вилюй» обнаружены бочки с ядовитым веществом. Движение на трассе ограничено
Бесхозные бочки с ядовитым содержимым обнаружены в
Бесхозные бочки с ядовитым содержимым обнаружены в
Шесть металлических ёмкостей были разбросаны в 25 км от
По словам эколога районной администрации Натальи Поплевичевой, в бочках — отравляющие вещества третьего класса опасности и работать с ним без костюма химзащиты и противогаза категорически запрещено. Дорожные рабочие, убиравшие бочки, получили химическое отравление. Сейчас одна полоса трассы «Вилюй» закрыта для проезда. На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД.