Молодой воронежец решил, что судья о нем забудет

В Воронеже полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Его поиски в январе начал суд Левобережного района. Дело в том, что молодой человек должен был ответить перед судом за наркотики. Он прятал их у себя, а потом сам же и употреблял.

В итоге парня, зависимого от наркотиков, задержали еще в 2017 году. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело. Юношу на время оставили на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но он почему-то решил, что все обо всем забудут.