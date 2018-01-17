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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Молодой воронежец решил, что судья о нем забудет

Он не явился на заседание, а остался сидеть дома.

В Воронеже полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Его поиски в январе начал суд Левобережного района. Дело в том, что молодой человек должен был ответить перед судом за наркотики. Он прятал их у себя, а потом сам же и употреблял.

В итоге парня, зависимого от наркотиков, задержали еще в 2017 году. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело. Юношу на время оставили на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но он почему-то решил, что все обо всем забудут.

— В назначенный срок мужчина не явился в суд. Его задержали по месту фактического проживания в частном доме, расположенном в переулке Волочаевский. Сейчас он находится под стражей, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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