Молодой воронежец решил, что судья о нем забудет
Он не явился на заседание, а остался сидеть дома.
Он не явился на заседание, а остался сидеть дома.
В Воронеже полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Его поиски в январе начал суд Левобережного района. Дело в том, что молодой человек должен был ответить перед судом за наркотики. Он прятал их у себя, а потом сам же и употреблял.
В итоге парня, зависимого от наркотиков, задержали еще в 2017 году.
— В назначенный срок мужчина не явился в суд. Его задержали по месту фактического проживания в частном доме, расположенном в переулке Волочаевский. Сейчас он находится под стражей, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.