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18:30 (мск), источник: Volga News

Пожар на самарском элеваторе ликвидировали

В среду, 17 января, в 16:29, пожар в сушилке элеватора на Хлебной площади полностью ликвидировали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 15:32.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовал 61 человек, применялось 10 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 16:29. Пострадавших нет.

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