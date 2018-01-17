Пожар на самарском элеваторе ликвидировали

Напомним, сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 15:32.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовал 61 человек, применялось 10 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 16:29. Пострадавших нет.