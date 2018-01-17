Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Найдено спасение от измен
Ольга Орлова показала подросшего сына
Греф переживает, что его действия могут ускорить конец Сбербанка
Татьяна Навка показала поклонникам три поколения своей семьи
Денежный вопросЧто делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Кафельникова о проблеме с наркотиками: Меня еле откачали
СМИ: Пугачева веселилась на девичнике с Шараповой
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
12«За кулисами» Голливуда
17:26 (мск), источник: Tengrinews

Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

В ДВД Астаны прокомментировали ДТП у ворот Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«По факту ДТП, имевшего место в ночь с 16 на 17 января, проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет», — рассказали в ДВД.

Как отметили в полиции, непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е. Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК.

Кроме того, за слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Сети появились фото врезавшегося в ворота Акорды Porsche Cayenne.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пьяную 5-летнюю девочку без одежды нашли на улице в Омске
Киев отказался от разрыва дипломатических отношений с Россией
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение
Что делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
В Кремле рассказали о здоровье Владимира Путина
36 российских атлетов снялись с турнира, узнав о допинг-контроле
Авиакомпания Interjet пустила на запчасти самолеты SSJ100
Опубликован рейтинг кандидатов в президенты России
Спорт
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018 В состав северокорейской делегации на Играх в Пхенчхане войдут представители правительства, болельщики и группа поддержки
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь