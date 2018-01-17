Porsche врезался в ворота Акорды: уволены полицейские

«По факту ДТП, имевшего место в ночь с 16 на 17 января, проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет», — рассказали в ДВД.