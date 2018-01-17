Пропавшая 14-летняя тольяттинка сама пришла в полицию

Напомним, 15 января она ушла в школу и не вернулась.

После того как родители девушки обратились в полицию, на ее розыск ориентировали весь личный состав территориального органа внутренних дел. Правоохранители опрашивали ее друзей и знакомых. В поисках участвовали около 50 волонтеров отряда «Лиза Алерт».