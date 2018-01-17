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18:33 (мск), источник: Volga News

Пропавшая 14-летняя тольяттинка сама пришла в полицию

В Тольятти нашлась пропавшая ранее 14-летняя школьница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 15 января она ушла в школу и не вернулась.

После того как родители девушки обратились в полицию, на ее розыск ориентировали весь личный состав территориального органа внутренних дел. Правоохранители опрашивали ее друзей и знакомых. В поисках участвовали около 50 волонтеров отряда «Лиза Алерт».

17 января, около 16:00, девочка сама пришла в полицию и рассказала, что все это время была у подруги. В отношении нее никто не совершал никаких противоправных действий. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Несовершеннолетняя возвращена в семью.

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