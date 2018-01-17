Пропавшая 14-летняя тольяттинка сама пришла в полицию
В Тольятти нашлась пропавшая ранее 14-летняя школьница, сообщает
В Тольятти нашлась пропавшая ранее 14-летняя школьница, сообщает
Напомним, 15 января она ушла в школу и не вернулась.
После того как родители девушки обратились в полицию, на ее розыск ориентировали весь личный состав территориального органа внутренних дел. Правоохранители опрашивали ее друзей и знакомых. В поисках участвовали около 50 волонтеров отряда «Лиза Алерт».
17 января, около 16:00, девочка сама пришла в полицию и рассказала, что все это время была у подруги. В отношении нее никто не совершал никаких противоправных действий. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Несовершеннолетняя возвращена в семью.