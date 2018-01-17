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17:58 (мск), источник: Водитель Петербурга

«Замес» на Академической закончился почти без повреждений для машин

Стали известны подробности аварии, которую очевидцы охарактеризовали, как «замес».

Напомним, что свидетели сообщали о массовой аварии у станции метро «Академическая»: столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в УГИБДД по городу и Ленобласти, примерно в 14:00 там не смогли поделить дорогу водители трех транспортных средств. Столкнулись Renault, Volkswagen и «ПАЗ».

Пострадавших в аварии не оказалось вовсе. А повреждения машин были признаны незначительными. Зато имела место пробка — оказалось слишком много любопытных, помимо этого после столкновения автомобили перегородили часть дороги.

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