«Замес» на Академической закончился почти без повреждений для машин

Напомним, что свидетели сообщали о массовой аварии у станции метро «Академическая»: столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки.

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Как сообщили «Водителю Петербурга» в УГИБДД по городу и Ленобласти, примерно в 14:00 там не смогли поделить дорогу водители трех транспортных средств. Столкнулись Renault, Volkswagen и «ПАЗ».