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18:13 (мск), источник: Kazinform

Сбившего 11 елок и бетонный столб водителя лишили прав на 5 лет в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Таразе на пять лет лишили водительских прав водителя, который будучи пьяным сбил 11 елок и бетонный столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, Специализированным административным судом города Тараза рассмотрено административное дело в отношении гражданина, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Из материалов дела следует, что подвыпивший мужчина ехал на «BMW 520» по проспекту Тауке хана от Тараза в направлении села Амангельды Жамбылского района. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на обочину, повредив 11 елок, высаженных вдоль трассы, и бетонный столб электропередач.

ТОО «Жасыл-ел Тараз» и ТОО «Энерджи-Тараз» обратились в судебные органы, водителю был вменен иск о причинении материального ущерба в сумме 467 тыс 500 тенге.

Суд признал водителя виновным по статье 608 части 3 КоАП РК и подверг административному взысканию в виде лишения права управления любым транспортным средством сроком на пять лет.

В пресс-службе Специализированного административного суда города Тараза уточнили, что постановление еще не вступило в законную силу.

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