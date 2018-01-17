Сбившего 11 елок и бетонный столб водителя лишили прав на 5 лет в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Таразе на пять лет лишили водительских прав водителя, который будучи пьяным сбил 11 елок и бетонный столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Таразе на пять лет лишили водительских прав водителя, который будучи пьяным сбил 11 елок и бетонный столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
Из материалов дела следует, что подвыпивший мужчина ехал на «BMW 520» по проспекту Тауке хана от Тараза в направлении села Амангельды Жамбылского района. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на обочину, повредив 11 елок, высаженных вдоль трассы, и бетонный столб электропередач.
ТОО «Жасыл-ел Тараз» и ТОО «Энерджи-Тараз» обратились в судебные органы, водителю был вменен иск о причинении материального ущерба в сумме 467 тыс 500 тенге.
Суд признал водителя виновным по статье 608 части 3 КоАП РК и подверг административному взысканию в виде лишения права управления любым транспортным средством сроком на пять лет.
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