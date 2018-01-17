Падение метеорита в американском Мичигане вызвало землетрясение

Падение космического тела сопровождалось яркой вспышкой в небе, а также громким хлопком.

Ранее национальная метеорологическая служба США подтвердила, что метеорит упал неподалеку от города Нью-Хейвен, расположенного около 65 км от Детройта.

Читайте также Раскрыта тайна взрывающихся около Земли объектов

«Метеорологическая служба США подтверждает, что вспышка и хлопок были не громом и молнией, а, вероятно, следствием падения метеорита», — говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере отделения метеорологической службы в Детройте.

По данным Американского общества по изучению метеоритов, свидетелями природного явления могли стать жители шести американских штатов, включая Мичиган и Огайо, а также некоторые жители Канады.