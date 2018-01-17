Падение метеорита в американском Мичигане вызвало землетрясение
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Упавший в американском штате Мичиган метеорит вызвал землетрясение магнитудой 2.0, сообщила в среду The Weather Network.
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Упавший в американском штате Мичиган метеорит вызвал землетрясение магнитудой 2.0, сообщила в среду The Weather Network.
Падение космического тела сопровождалось яркой вспышкой в небе, а также громким хлопком.
Ранее национальная метеорологическая служба США подтвердила, что метеорит упал неподалеку от города
«Метеорологическая служба США подтверждает, что вспышка и хлопок были не громом и молнией, а, вероятно, следствием падения метеорита», — говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере отделения метеорологической службы в Детройте.
По данным Американского общества по изучению метеоритов, свидетелями природного явления могли стать жители шести американских штатов, включая Мичиган и Огайо, а также некоторые жители Канады.
НАСА в свою очередь сообщило, что занимается изучением метеорита, упавшего в Мичигане. Космическое агентство назвало это явление редким и «огромным событием» для штата.