Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Ученые: как сохранить правильный баланс веса во время беременности
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Денежный вопросЧто делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Кафельникова о проблеме с наркотиками: Меня еле откачали
СМИ: Пугачева веселилась на девичнике с Шараповой
Татьяна Навка показала поклонникам три поколения своей семьи
Иванка Трамп надела брючный костюм на встречу в Вашингтоне
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
8Взрыв магазина в Петербурге
18:30 (мск), источник: Интерфакс

Падение метеорита в американском Мичигане вызвало землетрясение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Упавший в американском штате Мичиган метеорит вызвал землетрясение магнитудой 2.0, сообщила в среду The Weather Network.

Падение космического тела сопровождалось яркой вспышкой в небе, а также громким хлопком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее национальная метеорологическая служба США подтвердила, что метеорит упал неподалеку от города Нью-Хейвен, расположенного около 65 км от Детройта.

Читайте также
Раскрыта тайна взрывающихся около Земли объектов

«Метеорологическая служба США подтверждает, что вспышка и хлопок были не громом и молнией, а, вероятно, следствием падения метеорита», — говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере отделения метеорологической службы в Детройте.

По данным Американского общества по изучению метеоритов, свидетелями природного явления могли стать жители шести американских штатов, включая Мичиган и Огайо, а также некоторые жители Канады.

НАСА в свою очередь сообщило, что занимается изучением метеорита, упавшего в Мичигане. Космическое агентство назвало это явление редким и «огромным событием» для штата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Киев отказался от разрыва дипломатических отношений с Россией
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение
Что делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
В Кремле рассказали о здоровье Владимира Путина
36 российских атлетов снялись с турнира, узнав о допинг-контроле
СМИ сообщили о пущенных на запчасти SSJ100 авиакомпании Interjet
Опубликован рейтинг кандидатов в президенты России
Спорт
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018 В состав северокорейской делегации на Играх в Пхенчхане войдут представители правительства, болельщики и группа поддержки
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Ром, табак и Карибы: что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь