В Костанае мужчина похитил кабель стоимостью более пяти млн тенге
Костанайскими полицейскими задержан подозреваемый в краже медного кабеля с территории одного из предприятий областного центра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Костанайскими полицейскими задержан подозреваемый в краже медного кабеля с территории одного из предприятий областного центра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным полицейских, кража была совершена 10 января.
«В ходе
Стоит отметить, что предприятие является крупной насосной станцией областного центра, которое должно было осуществить запуск 10 января. На этой станции было закуплено доростоящее оборудование. Ущерб от похищенного составил свыше 5 млн тенге.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Также полицейскими проверяется его причастность к другим кражам.