В Костанае мужчина похитил кабель стоимостью более пяти млн тенге

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан 31-летний мужчина, который ранее совместно работал с данным предприятием. В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабеля длиною 110 метров и весом более 500 килограммов. После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию. Часть кабеля злоумышленник сбыл в одном из пунктов приема металла, другую оставил на собственной даче», — говорится в сообщении.