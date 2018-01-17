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18:28 (мск), источник: Newtimes.kz

В Костанае мужчина похитил кабель стоимостью более пяти млн тенге

Костанайскими полицейскими задержан подозреваемый в краже медного кабеля с территории одного из предприятий областного центра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Источник: Newtimes.kz

По данным полицейских, кража была совершена 10 января.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан 31-летний мужчина, который ранее совместно работал с данным предприятием. В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабеля длиною 110 метров и весом более 500 килограммов. После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию. Часть кабеля злоумышленник сбыл в одном из пунктов приема металла, другую оставил на собственной даче», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что предприятие является крупной насосной станцией областного центра, которое должно было осуществить запуск 10 января. На этой станции было закуплено доростоящее оборудование. Ущерб от похищенного составил свыше 5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Также полицейскими проверяется его причастность к другим кражам.

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