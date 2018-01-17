В селе Гура-Быкулуй похоронили троих погибших в автокатастрофе под Новыми Аненами

Источник: Publika.md

Односельчане соболезнуют близким погибших.

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«Был нормальным парнем, здоровался. Как-то мы встретились в Аненах: он заметил меня, спросил, еду ли я домой, и подвез на своей машине. Не было в нем высокомерия, он ко всем был добрым».

«Это огромная трагедия. Остались дети. В другой семье осталась жена, она в очень тяжелом состоянии».

Истории погибших вызвали сочувствие сотен соотечественников. Их разместили на сайте caritate.md, и в помощь семьям жертв ДТП уже перечислены десятки тысяч леев.

В аварии погибли пять человек, в том числе полуторогодовалый ребенок. Его мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще одна выжившая молодая женщина идет на поправку.