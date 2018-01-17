В селе Гура-Быкулуй похоронили троих погибших в автокатастрофе под Новыми Аненами
В селе
В селе
Односельчане соболезнуют близким погибших.
«Был нормальным парнем, здоровался.
«Это огромная трагедия. Остались дети. В другой семье осталась жена, она в очень тяжелом состоянии».
Истории погибших вызвали сочувствие сотен соотечественников. Их разместили на сайте caritate.md, и в помощь семьям жертв ДТП уже перечислены десятки тысяч леев.
В аварии погибли пять человек, в том числе полуторогодовалый ребенок. Его мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще одна выжившая молодая женщина идет на поправку.
Спровоцировал лобовое столкновение двух машин водитель, который, совершая обгон, выехал на встречную полосу.