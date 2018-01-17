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17 января, источник: ТАСС

Экспертиза установила, что напавший на журналистку «Эха Москвы» страдает шизофренией

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стационарная психиатрическая экспертиза, проведенная Борису Грицу, напавшему на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, установила, что он страдает параноидной шизофренией. Об этом ТАСС сообщил адвокат «Открытой России», представляющий интересы потерпевшей, Сергей Бадамшин.

Источник: AP 2018

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — говорится в заключении экспертизы. В документе поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования. В период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — отмечается в экспертизе.

Адвокат пострадавшей заявил, что он и его клиентка «ознакомлены с данным заключением и считаем, что в данных выводах нет основания сомневаться».

По данным следствия, днем 23 октября 2017 года Борис Гриц проник в редакцию радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он арестован.

Следствие придерживается версии о явной психической нестабильности Грица. Согласно материалам следствия, на допросе Гриц, имеющий гражданства России и Израиля и приехавший в Москву из-за границы, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с потерпевшей. По его словам, лично он не был знаком с журналисткой, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии. На этой почве у него развилась личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления.

На основании результатов психиатрической экспертизы суд может освободить Грица от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

Следственный комитет назвал свою версию причины покушения на Фельгенгауэр
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26 октября 2017© Ньюстюб
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