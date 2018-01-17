Экспертиза установила, что напавший на журналистку «Эха Москвы» страдает шизофренией

Источник: AP 2018

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — говорится в заключении экспертизы. В документе поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования. В период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — отмечается в экспертизе.

Адвокат пострадавшей заявил, что он и его клиентка «ознакомлены с данным заключением и считаем, что в данных выводах нет основания сомневаться».

По данным следствия, днем 23 октября 2017 года Борис Гриц проник в редакцию радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он арестован.

Следствие придерживается версии о явной психической нестабильности Грица. Согласно материалам следствия, на допросе Гриц, имеющий гражданства России и Израиля и приехавший в Москву из-за границы, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с потерпевшей. По его словам, лично он не был знаком с журналисткой, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии. На этой почве у него развилась личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления.