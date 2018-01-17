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17 января, источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге два часа тушили пожар в цехе на Луганской

Два часа понадобилось пожарным, чтобы потушить пламя в производственном цехе на улице Луганской в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в девять вечера огонь был ликвидирован, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

«Для тушения пожара были организованы три боевых участка. Усилия пожарных были направлены на ликвидацию огня на кровле цеха и недопущение его распространения.

Деревянные конструкции кровли и взрыв газового баллона способствовали увеличению площади пожара. Огонь удалось локализовать на площади 300 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Напомним, во время тушения огнеборцы обнаружили и вынесли из огня 14 газовых баллонов, аналогичных взорвавшемуся.

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