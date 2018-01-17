В Екатеринбурге два часа тушили пожар в цехе на Луганской
Два часа понадобилось пожарным, чтобы потушить пламя в производственном цехе на улице Луганской в Екатеринбурге.
Два часа понадобилось пожарным, чтобы потушить пламя в производственном цехе на улице Луганской в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в
«Для тушения пожара были организованы три боевых участка. Усилия пожарных были направлены на ликвидацию огня на кровле цеха и недопущение его распространения.
Деревянные конструкции кровли и взрыв газового баллона способствовали увеличению площади пожара. Огонь удалось локализовать на площади 300 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
Напомним, во время тушения огнеборцы обнаружили и вынесли из огня 14 газовых баллонов, аналогичных взорвавшемуся.