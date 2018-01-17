В Кокшетау мужчина инсценировал ограбление торгового дома, проиграв 2 млн тенге

Находчивый работник взял из рабочего сейфа почти два млн тенге и отправился в букмекерскую контору в надежде «сорвать куш». Однако он все проиграл. В итоге, чтобы не возвращать деньги, 25-летний мужчина инсценировал ограбление на рабочем месте. Подельников он нашел быстро. Все прошло как и запланировали: двое в масках ворвались в торговый дом, ранили ножом администратора и унесли выручку. Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер наблюдения и сразу все поняли.