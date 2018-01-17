Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Ольга Орлова показала подросшего сына
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
17 января, источник: Nur.kz

В Кокшетау мужчина инсценировал ограбление торгового дома, проиграв 2 млн тенге

В Кокшетау администратор торгового дома инсценировал собственное ограбление. Мужчина взял выручку из рабочего сейфа, однако все деньги проиграл в один вечер в букмекерской конторе, сообщает КТК.

Источник: Nur.kz
Читайте также
В Костанае мужчина похитил кабель стоимостью более пяти млн тенге

Находчивый работник взял из рабочего сейфа почти два млн тенге и отправился в букмекерскую контору в надежде «сорвать куш». Однако он все проиграл. В итоге, чтобы не возвращать деньги, 25-летний мужчина инсценировал ограбление на рабочем месте. Подельников он нашел быстро. Все прошло как и запланировали: двое в масках ворвались в торговый дом, ранили ножом администратора и унесли выручку. Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер наблюдения и сразу все поняли.

«Данное разбойное нападение инициировано самим администратором, так как накануне 14 января в 18 часов он, решив сыграть в букмекерской конторе на спортивных мероприятиях, взял деньги из сейфа, — сообщили в ДВД.

В итоге молодой человек арестован. По данному факту проводится расследование, также полицейские разыскивают двух псевдонападавших.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Помощник шерифа застрелил подростка прямо в зале суда
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь