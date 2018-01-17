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17 января, источник: РИА Новости

В ОНК рассказали, чем Улюкаев занимается в СИЗО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в камере СИЗО занимается разработанной им же самим гимнастикой и жалоб не имеет, рассказала РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Источник: РИА Новости

«Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений», — рассказала правозащитница.

В целом же, по ее словам, особых жалоб на свое содержание Улюкаев не имеет.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.

Соседи по камере появились у экс-министра Улюкаева
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12 января© Ньюстюб
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