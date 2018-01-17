В ОНК рассказали, чем Улюкаев занимается в СИЗО
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный
«Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений», — рассказала правозащитница.
В целом же, по ее словам, особых жалоб на свое содержание Улюкаев не имеет.
Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.