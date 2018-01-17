В ОНК рассказали, чем Улюкаев занимается в СИЗО

Источник: РИА Новости

«Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений», — рассказала правозащитница.

В целом же, по ее словам, особых жалоб на свое содержание Улюкаев не имеет.