Родители школьника избили учителя в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Происшествие случилось в поселке Боралдай Илийского района, в школе № 15 имени Кенена Азербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Происшествие случилось в поселке Боралдай Илийского района, в школе № 15 имени Кенена Азербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ученик шестого класса пожаловался родителям, что учитель ударил его. Не разобравшись в случившемся, мама и сестра ребенка отправились в школу и избили преподавателя. Сейчас учительница находится на лечении в больнице Боралдая.
По словам врачей, у пострадавшей сотрудницы школы травма головного мозга. При этом сообщается, что также пострадала и второй учитель, которая попыталась прийти на помощь коллеге. Она получила травмы руки.
Родители школьника отказались комментировать ситуацию. А коллеги учителя отметили, что как опытный преподаватель, она не могла поднять руку на ребенка. Это же подтвердила и заместитель директора школы № 15 имени К. Азербаева Арман Сулейменова.