Родители школьника избили учителя в Алматинской области

Ученик шестого класса пожаловался родителям, что учитель ударил его. Не разобравшись в случившемся, мама и сестра ребенка отправились в школу и избили преподавателя. Сейчас учительница находится на лечении в больнице Боралдая.

По словам врачей, у пострадавшей сотрудницы школы травма головного мозга. При этом сообщается, что также пострадала и второй учитель, которая попыталась прийти на помощь коллеге. Она получила травмы руки.