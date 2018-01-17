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17 января, источник: ТАСС

Площадь пожара на московском рынке «Садовод» возросла до 300 кв. м

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Площадь пожара на рынке «Садовод» в Москве увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Площадь пожара составляет 300 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Огонь, по словам собеседника агентства, продолжает распространяться.

Ранее сообщалось, что на территории рынка наблюдается густой черный дым. С территории «Садовода» эвакуированы порядка 40 человек. МЧС Москвы стягивает дополнительные силы в район пожара.

Во время загрузки произошла ошибка.

По уточненной информации, пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в два-три этажа.

По данным столичного главка МЧС России, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

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