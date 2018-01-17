Площадь пожара на московском рынке «Садовод» возросла до 300 кв. м

«Площадь пожара составляет 300 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Огонь, по словам собеседника агентства, продолжает распространяться.

Ранее сообщалось, что на территории рынка наблюдается густой черный дым. С территории «Садовода» эвакуированы порядка 40 человек. МЧС Москвы стягивает дополнительные силы в район пожара.

По уточненной информации, пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в два-три этажа.