Площадь пожара на московском рынке «Садовод» возросла до 300 кв. м
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Площадь пожара на рынке «Садовод» в Москве увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Площадь пожара на рынке «Садовод» в Москве увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Площадь пожара составляет 300 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Огонь, по словам собеседника агентства, продолжает распространяться.
Ранее сообщалось, что на территории рынка наблюдается густой черный дым. С территории «Садовода» эвакуированы порядка 40 человек. МЧС Москвы стягивает дополнительные силы в район пожара.
По уточненной информации, пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в
По данным столичного главка МЧС России, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. Сведений о пострадавших не поступало.