В Приморье не жалеют денег на борьбу с терроризмом
В городе Артем Приморского края проводится комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
В городе Артем Приморского края проводится комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
На усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов муниципальной собственности выделено из бюджета около двух миллионов рублей. Ещё более 2 млн. 333 тысячи рублей миллионов на эти цели запланировано на 2018−2021 годы. Средства выделяются согласно муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017−2021 годы».
В связи с этим предусмотрены расходы на приобретение и установку систем безопасности. К примеру, уже установлены системы видеонаблюдения в Детской школе искусств № 2, в
Кроме того, установят системы связи, оповещения и управления
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что призрак международного терроризма блуждал по улице Гамарника во Владивостоке.
Таисия Масина.