В Приморье не жалеют денег на борьбу с терроризмом

Источник: ДЕЙТА

На усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов муниципальной собственности выделено из бюджета около двух миллионов рублей. Ещё более 2 млн. 333 тысячи рублей миллионов на эти цели запланировано на 2018−2021 годы. Средства выделяются согласно муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017−2021 годы».

В связи с этим предусмотрены расходы на приобретение и установку систем безопасности. К примеру, уже установлены системы видеонаблюдения в Детской школе искусств № 2, в историко-краеведческом музее, централизованной библиотечной системе, Дворце культуры угольщиков. Установлена электро-пропускная система в средней школе № 11, во время проведения массовых мероприятий пропускная рамка будет устанавливаться во Дворце культуры угольщиков.

Кроме того, установят системы связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он поможет своевременно оповещать население в случаях угрозы возникновения террористического акта или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что призрак международного терроризма блуждал по улице Гамарника во Владивостоке.