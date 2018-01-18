Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Ольга Орлова показала подросшего сына
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье не жалеют денег на борьбу с терроризмом

В городе Артем Приморского края проводится комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

На усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов муниципальной собственности выделено из бюджета около двух миллионов рублей. Ещё более 2 млн. 333 тысячи рублей миллионов на эти цели запланировано на 2018−2021 годы. Средства выделяются согласно муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017−2021 годы».

В связи с этим предусмотрены расходы на приобретение и установку систем безопасности. К примеру, уже установлены системы видеонаблюдения в Детской школе искусств № 2, в историко-краеведческом музее, централизованной библиотечной системе, Дворце культуры угольщиков. Установлена электро-пропускная система в средней школе № 11, во время проведения массовых мероприятий пропускная рамка будет устанавливаться во Дворце культуры угольщиков.

Кроме того, установят системы связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он поможет своевременно оповещать население в случаях угрозы возникновения террористического акта или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что призрак международного терроризма блуждал по улице Гамарника во Владивостоке.

Таисия Масина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Достало!»: владивостокцы рассказали об отношении к поздравительным гифкам
Известный приморец предложил оригинальное название для безымянного озера во Владивостоке
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь