Сибиряк «заминировал» квартиру и оказался задержан
Инцидент произошел на улице Ипподромской.
Инцидент произошел на улице Ипподромской.
В столице Сибири один из местных жителей решил разыграть своего соседа — он позвонил в полицию и сообщил о том, что соседняя квартира заминирована. Об этом сообщает группа «Росгвардия Новосибирск».
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма шутника задержали.
Минувшей ночью, около двух часов дежурный Отдела полиции № 1 «Центральный» сообщил, что в одной из квартир жилого дома на улице Ипподромской заложено взрывное устройство.
На место происшествия направили экипаж группы задержания. Сотрудники Росгвардии установили, что гражданин, который позвонил и доложил о якобы заминированной квартире, находится несколькими этажами выше. Будучи нетрезвым, он решил таким способом разыграть своего соседа. Его передали