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07:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряк «заминировал» квартиру и оказался задержан

Инцидент произошел на улице Ипподромской.

В столице Сибири один из местных жителей решил разыграть своего соседа — он позвонил в полицию и сообщил о том, что соседняя квартира заминирована. Об этом сообщает группа «Росгвардия Новосибирск».

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма шутника задержали.

Минувшей ночью, около двух часов дежурный Отдела полиции № 1 «Центральный» сообщил, что в одной из квартир жилого дома на улице Ипподромской заложено взрывное устройство.

На место происшествия направили экипаж группы задержания. Сотрудники Росгвардии установили, что гражданин, который позвонил и доложил о якобы заминированной квартире, находится несколькими этажами выше. Будучи нетрезвым, он решил таким способом разыграть своего соседа. Его передали следственно-оперативной группе Отдела полиции № 1 «Центральный». Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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