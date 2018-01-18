Сибиряк «заминировал» квартиру и оказался задержан

В столице Сибири один из местных жителей решил разыграть своего соседа — он позвонил в полицию и сообщил о том, что соседняя квартира заминирована. Об этом сообщает группа «Росгвардия Новосибирск».

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма шутника задержали.

Минувшей ночью, около двух часов дежурный Отдела полиции № 1 «Центральный» сообщил, что в одной из квартир жилого дома на улице Ипподромской заложено взрывное устройство.