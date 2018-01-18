Сотрудникам СКР недоплатили за Итальянца. На освобождение авторитета было собрано $5 млн
Как стало известно «Ъ», ФСБ установила, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение
Как стало известно «Ъ», ФСБ установила, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение
По данным близкого к расследованию источника «Ъ», Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с госпожой Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков. Последовавший затем арест Итальянца Шакро, по данным собеседника «Ъ», принял близко к сердцу и приказал своим подручным найти возможность повлиять на следствие и добиться освобождения соратника
Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те сразу откликнулись на призыв, собрав общими усилиями порядка $5 млн. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. За эти деньги господин Максименко, возглавлявший не только главк, но и службу безопасности главы СКР Александра Бастрыкина, якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.
Первый транш в размере $500 тыс. господину Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. Бизнесмен в ресторане Новинского пассажа передал коробку с деньгами бывшему полковнику МВД Евгению Суржикову, возглавлявшему в последнее время один из подконтрольных Шакро ЧОПов, а тот передал ее своему приятелю, замглавы УСБ СКР Денису Богородецкому. Последний, считает следствие, отнес взятку своему начальнику Владимиру Ламонову, от которого она и поступила господину Максименко. Интересно, что он, по данным следствия, взял себе лишь $400 тыс., а $100 тыс. вернул господину Ламонову, чтобы тот разделил комиссионные между всеми посредниками, что и было сделано.
Отметим, что по итогам расследования этого эпизода в суд поступило обвинительное заключение только на одного господина Максименко. Взяткодатель Шейхаметов избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной. Деятельное раскаяние спасло от наказания и посредника Богородецкого, а вот господину Ламонову придется отвечать по ст. 290 УК РФ (получение взятки) позже. Кстати, аналогичное обвинение по этому эпизоду предъявлено и бывшему замглавы столичного ГСУ СКР Денису Никандрову, который, по версии следствия, непосредственно курировал процедуру переквалификации обвинения Итальянцу на более мягкую статью УК. Сам он утверждал, что участвовал в коррупционной схеме только из страха — он якобы опасался, что Михаил Максименко в случае отказа воспрепятствует его карьере в СКР. Однако сотрудники ФСБ ему, видимо, не поверили — вчера чекисты добились в Мосгорсуде продления ареста господина Никандрова на два месяца. Тем более что Денис Никандров, как полагает следствие, имел отношение еще к одному эпизоду получения особо крупной взятки полковником Максименко. ФСБ считает, что на освобождение Итальянца передал €500 тыс. и крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий сейчас в США (он объявлен в международный розыск). По данным следствия, деньги бизнесмен передавал через тех же посредников, однако вознаграждения на этот раз они не получили, и их уголовное преследование по этому эпизоду было прекращено. Например, сняв претензии с Владимира Ламонова, следствие просило суд продлить ему арест всего на месяц. За это время
Зато по эпизоду с участием господина Смычковского появился еще один взяткополучатель —
Между тем, по данным «Ъ», из показаний обвиняемых и материалов их оперативной разработки следует, что помимо господ Шейхаметова и Смычковского деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может: предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны. Отметим, что и господин Шейхаметов стал доступен для следствия в
Сергей Машкин