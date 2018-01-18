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06:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сотрудникам СКР недоплатили за Итальянца. На освобождение авторитета было собрано $5 млн

Как стало известно «Ъ», ФСБ установила, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) — ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) — летом 2016 года было выделено не $500 тыс., как предполагалось ранее, а ровно в десять раз больше. Эти средства, по версии следствия, были собраны группой близких к Шакро бизнесменов по требованию тогдашнего начальника главка СКР Михаила Максименко. Впрочем, до того как в ситуацию вмешались чекисты, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около $1 млн.

Источник: Газета Коммерсант

По данным близкого к расследованию источника «Ъ», Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с госпожой Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков. Последовавший затем арест Итальянца Шакро, по данным собеседника «Ъ», принял близко к сердцу и приказал своим подручным найти возможность повлиять на следствие и добиться освобождения соратника из-под стражи.

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Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те сразу откликнулись на призыв, собрав общими усилиями порядка $5 млн. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. За эти деньги господин Максименко, возглавлявший не только главк, но и службу безопасности главы СКР Александра Бастрыкина, якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.

Первый транш в размере $500 тыс. господину Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. Бизнесмен в ресторане Новинского пассажа передал коробку с деньгами бывшему полковнику МВД Евгению Суржикову, возглавлявшему в последнее время один из подконтрольных Шакро ЧОПов, а тот передал ее своему приятелю, замглавы УСБ СКР Денису Богородецкому. Последний, считает следствие, отнес взятку своему начальнику Владимиру Ламонову, от которого она и поступила господину Максименко. Интересно, что он, по данным следствия, взял себе лишь $400 тыс., а $100 тыс. вернул господину Ламонову, чтобы тот разделил комиссионные между всеми посредниками, что и было сделано.

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Отметим, что по итогам расследования этого эпизода в суд поступило обвинительное заключение только на одного господина Максименко. Взяткодатель Шейхаметов избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной. Деятельное раскаяние спасло от наказания и посредника Богородецкого, а вот господину Ламонову придется отвечать по ст. 290 УК РФ (получение взятки) позже. Кстати, аналогичное обвинение по этому эпизоду предъявлено и бывшему замглавы столичного ГСУ СКР Денису Никандрову, который, по версии следствия, непосредственно курировал процедуру переквалификации обвинения Итальянцу на более мягкую статью УК. Сам он утверждал, что участвовал в коррупционной схеме только из страха — он якобы опасался, что Михаил Максименко в случае отказа воспрепятствует его карьере в СКР. Однако сотрудники ФСБ ему, видимо, не поверили — вчера чекисты добились в Мосгорсуде продления ареста господина Никандрова на два месяца. Тем более что Денис Никандров, как полагает следствие, имел отношение еще к одному эпизоду получения особо крупной взятки полковником Максименко. ФСБ считает, что на освобождение Итальянца передал €500 тыс. и крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий сейчас в США (он объявлен в международный розыск). По данным следствия, деньги бизнесмен передавал через тех же посредников, однако вознаграждения на этот раз они не получили, и их уголовное преследование по этому эпизоду было прекращено. Например, сняв претензии с Владимира Ламонова, следствие просило суд продлить ему арест всего на месяц. За это время экс-безопасник планирует завершить уже начатую им процедуру заключения досудебного соглашения с Генпрокуратурой и выйти из СИЗО под домашний арест.

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Зато по эпизоду с участием господина Смычковского появился еще один взяткополучатель — экс-начальник управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, недавно арестованный. По версии следствия, полученные от господина Смычковского деньги Михаил Максименко распределил как раз на «городской» и «окружной» уровни.

Между тем, по данным «Ъ», из показаний обвиняемых и материалов их оперативной разработки следует, что помимо господ Шейхаметова и Смычковского деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может: предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны. Отметим, что и господин Шейхаметов стал доступен для следствия в общем-то случайно. Дело в том, что в начале расследования его допросили в качестве свидетеля — как человека, официально оплачивавшего услуги адвокатов Итальянца, после чего бизнесмен уехал в США. А через несколько дней, изучая оперативную съемку, чекисты поняли, что в Новинском пассаже Евгений Суржиков получил коробку с деньгами от господина Шейхаметова. Тогда они связались с бизнесменом через его адвоката и порекомендовали взяткодателю признать вину и тем самым избежать проблем в будущем. Тот так и поступил.

Сергей Машкин

Экс-офицер СКР по ЦАО Москвы арестован по делу Шакро Молодого
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28 декабря 2017© Ньюстюб
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