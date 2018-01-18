В Новосибирске столкнулись инкассаторская машина и иномарка

Вечером в среду, 17 января, серьезная авария произошла в Центральном районе Новосибирска: там попали в ДТП инкассаторский автомобиль и иномарка.

— Автомобиль инкассации Volkswagen и седан Toyota Camry столкнулись у дома № 80 на улице Фрунзе, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — По словам очевидцев, инкассаторы начали поворачивать налево со среднего ряда и не обратили внимания на «Тойоту», которая двигалась в левом ряду. Неаккуратный манёвр привёл к тому, что иномарка врезалась в водительскую дверь бронеавтомобиля.

Судя по вмятинам, на легковушку пришлось два удара, поскольку повреждения остались как на передней, так и на задней части машины. «Фольксваген» отделался вмятиной на двери.