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07:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске столкнулись инкассаторская машина и иномарка

К счастью, никто не пострадал.

Вечером в среду, 17 января, серьезная авария произошла в Центральном районе Новосибирска: там попали в ДТП инкассаторский автомобиль и иномарка.

— Автомобиль инкассации Volkswagen и седан Toyota Camry столкнулись у дома № 80 на улице Фрунзе, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — По словам очевидцев, инкассаторы начали поворачивать налево со среднего ряда и не обратили внимания на «Тойоту», которая двигалась в левом ряду. Неаккуратный манёвр привёл к тому, что иномарка врезалась в водительскую дверь бронеавтомобиля.

Судя по вмятинам, на легковушку пришлось два удара, поскольку повреждения остались как на передней, так и на задней части машины. «Фольксваген» отделался вмятиной на двери.

К счастью, в аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. Теперь все обстоятельства произошедшего ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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