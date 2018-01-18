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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Вандалы испортили более 40 машин во Владивостоке. Видеорепортаж Сергея Станчика

Десятки владивостокских автовтовладельцев стали жертвами вандалов. Неизвестные повредили колеса более чем у 40 припаркованных машин в районе улицы Гризодубовой. Кто мог пойти на такое преступление? В социальных сетях происшествие обсуждают уже неделю, а вот в полицию жалобы так и не поступили. И хотя стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, шансы найти виновных стремительно уменьшаются. Сергей Станчик провел журналистское расследование и выслушал версии пострадавших.

Источник: Вести Приморье

Ночь длинных ножей по-владивостокски! Десятки автовладельцев обнаружили по утру неприятный сюрприз. Неизвестные проткнули колеса припаркованным машинам в районе улицы Гризодубовой.

Ольга Тихонова, житель дома Гризодубовой, 51 (г. Владивосток): «На протяжении нашего дома и прилегающей территории порядка 10−15 машин было порезано. У кого-то было порезано сразу два колеса, и переднее, и заднее, чтобы людям доставить еще больше проблем».

И это только вдоль одного дома. По имеющейся информации, всего от рук вандалов пострадало более 40 машин. В этом районе, как и по всему Владивостоку, под парковку идет любой свободный клочок земли. Так что решиться на такой шаг могли и сами местные жители, которые просто устали от скопления автомобилей:

«Вечером поздно приезжают. Свет включают. А у меня в цоколе по стенке этот свет».

Пострадавшие обвиняли и владельцев ночной стоянки. Ведь за охрану «железных коней» те требуют посуточную оплату:

«Да, они там рублей 50 просят».

Возможно через запугивание «стоянщики» хотят привлечь дополнительных клиентов? Но Абдула, один из тех, кто держит придомовую парковку, уверяет, ему новые машины не нужны. Стоянка не резиновая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Абдула Ассулоф, владелец придомовой стоянки: «Своим машинам места не хватает. Поэтому мне не надо так делать».

Более того, по его словам, в ту ночь, он заметил, что по дворам ходили подозрительные личности, которые что-то высматривали.

Абдула Ассулоф, владелец придомовой стоянки: «Плохие люди. По лицу видно».

Интересное наблюдение — к вечеру почти все пострадавшие машины, были снова в строю. Ведь шины не резали ножом, после чего их можно выкинуть. Нет, все колеса аккуратно проткнули шилом. Такое повреждение запросто подлатают на шиномонтажке. Так быть может вот, кому не хватает клиентов? Но как нам объясняют работники ближайшей автомастерской, несмотря на то, что сейчас клиентов действительно мало, на такой шаг они бы не решились пойти.

Владимир Афенин, шиномонтажник: «Нет, это не привлечение новых клиентов. Это отторжение клиентов. Такое могут даже работники шиномонтажек из других районов сделать. Попали под подозрение, это уже сомнение. Человек уже не поедет. Поедет в соседний район».

Сейчас в Интернете активно обсуждают как эту ситуацию, так и вообще отсутствие парковок в городе. Виновных видят в каждом. Требуют наказания! Но вот о случившимся полиция, узнала только из соцсетей. Ведь «Инстаграм» — единственное место, куда пожаловались потерпевшие.

Ирина Сырова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Приморскому краю: «Стоит отметить, что в полицию Владивостока сообщения и заявления потерпевших не поступали!».

Парковочные войны для Владивостока — не редкость. Прошлым летом в Снеговой Пади десяток машин были обездвижены подобным образом. Но остаться без шин — это еще полбеды. Порою недовольные тем, что кто-то припарковался не там, где надо, заходят гораздо дальше.

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