В Хабаровском крае осудят директора стройфирмы за нежелание платить налоги

По версии следствия, руководитель ООО «МТК «Востокстройпроект» в период с октября 2011 года по июнь 2013-го генеральный директор пошёл на махинации, чтобы искусственно увеличить расходы фирмы и неправомерного уменьшить налоги. Он заключал поддельные договоры на поставки материалов, якобы использованных в хозяйственной деятельности организации. После этого он вносит фиктивные данные по полученных доходах и понесённых расходах, предоставлял бумаги в инспекцию ФНС России по Индустриальному району Хабаровска и платил меньше, чем должен был. В результате злоумышленник не перечислил в бюджет России налоги на прибыль и добавленную стоимость в сумме больше 18 миллионов рублей.