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03:29 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае осудят директора стройфирмы за нежелание платить налоги

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело против гендиректора строительной компании. Мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму больше 18 миллионов рублей: он заключал фиктивные договоры, а потом вносил ложные данные в налоговые декларации.

По версии следствия, руководитель ООО «МТК «Востокстройпроект» в период с октября 2011 года по июнь 2013-го генеральный директор пошёл на махинации, чтобы искусственно увеличить расходы фирмы и неправомерного уменьшить налоги. Он заключал поддельные договоры на поставки материалов, якобы использованных в хозяйственной деятельности организации. После этого он вносит фиктивные данные по полученных доходах и понесённых расходах, предоставлял бумаги в инспекцию ФНС России по Индустриальному району Хабаровска и платил меньше, чем должен был. В результате злоумышленник не перечислил в бюджет России налоги на прибыль и добавленную стоимость в сумме больше 18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, правоохранители направили уголовное дело против гендиректорафирмы в суд. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Мужчине также могут запретить занимать руководящие должности на некоторое время.

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