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03:28 (мск), источник: VLADNEWS

Крыша жилого дома загорелась в Уссурийске

Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание.

17 января в 12:20 в пожарно-спасательную службу Уссурийска поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного на улице Герасимчука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли первые расчеты огнеборцев и уже в 12:25 приступили к тушению пожара. В ходе разведки было установлено, что горит крыша жилого дома. Из-за сильного задымления задействовали звено газодымозащитной службы.

Через три минуты пожар был локализован, а в 13.55 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 35 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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