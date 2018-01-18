Крыша жилого дома загорелась в Уссурийске

17 января в 12:20 в пожарно-спасательную службу Уссурийска поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного на улице Герасимчука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли первые расчеты огнеборцев и уже в 12:25 приступили к тушению пожара. В ходе разведки было установлено, что горит крыша жилого дома. Из-за сильного задымления задействовали звено газодымозащитной службы.