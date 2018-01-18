Крыша жилого дома загорелась в Уссурийске
Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание.
Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание.
17 января в 12:20 в
На место происшествия оперативно прибыли первые расчеты огнеборцев и уже в 12:25 приступили к тушению пожара. В ходе разведки было установлено, что горит крыша жилого дома.
Через три минуты пожар был локализован, а в 13.55 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 35 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.