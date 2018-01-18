Детский сад затопило после ремонта во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

По словам очевидцев, инцидент произошел в среду, 17 января. «Вчера шла мимо детского сада. Он уже был открыт и детей оттуда вели. Позор. Столько ждали. Снаружи все красиво. Ходили в старый, так он хоть не протекал», — говорят местные жители.

Корреспондент DEITA.RU обратился в администрацию детского сада, чтобы узнать причины произошедшего и принимают ли сегодня детей. Однако на звонок по указанному на официальном сайте учреждения номеру телефона никто так и не ответил.

Отметим, детский сад № 121 был открыт после реконструкции 5 октября 2017 года. Данное детское учреждение стало первым во Владивостоке, на крыше которого появилась терраса.

Екатерина Лапкина.