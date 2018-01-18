Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Ольга Орлова показала подросшего сына
Орешкин: в ближайшие год-два российская жизнь сильно изменится
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Детский сад затопило после ремонта во Владивостоке

Детский сад № 121 затопило после ремонта во Владивостоке, сообщает DEITA. RU. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.

Источник: ДЕЙТА

По словам очевидцев, инцидент произошел в среду, 17 января. «Вчера шла мимо детского сада. Он уже был открыт и детей оттуда вели. Позор. Столько ждали. Снаружи все красиво. Ходили в старый, так он хоть не протекал», — говорят местные жители.

Корреспондент DEITA.RU обратился в администрацию детского сада, чтобы узнать причины произошедшего и принимают ли сегодня детей. Однако на звонок по указанному на официальном сайте учреждения номеру телефона никто так и не ответил.

Отметим, детский сад № 121 был открыт после реконструкции 5 октября 2017 года. Данное детское учреждение стало первым во Владивостоке, на крыше которого появилась терраса.

Екатерина Лапкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Достало!»: владивостокцы рассказали об отношении к поздравительным гифкам
Известный приморец предложил оригинальное название для безымянного озера во Владивостоке
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь