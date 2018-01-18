Приморский Раскольников пойдет под суд
13 января 2018 года в квартире дома на улице Верхнепортовая в городе Владивостоке обнаружено тело 81-летней женщины, сообщили DEITA. RU в СУ СК Приморья.
13 января 2018 года в квартире дома на улице Верхнепортовая в городе Владивостоке обнаружено тело 81-летней женщины, сообщили DEITA. RU в СУ СК Приморья.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Вскоре был задержан 33-летний сосед потерпевшей. По версии следствия, 27 декабря 2017 года между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора. Дождавшись ночи, мужчина проник в квартиру последней, где убил её и похитил 40 тыс рублей.
Обвиняемый пытался скрыть следы, но криминалисты доказали его причастность.
Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил Грач.