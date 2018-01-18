Приморский Раскольников пойдет под суд

Вскоре был задержан 33-летний сосед потерпевшей. По версии следствия, 27 декабря 2017 года между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора. Дождавшись ночи, мужчина проник в квартиру последней, где убил её и похитил 40 тыс рублей.