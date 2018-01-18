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05:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский Раскольников пойдет под суд

13 января 2018 года в квартире дома на улице Верхнепортовая в городе Владивостоке обнаружено тело 81-летней женщины, сообщили DEITA. RU в СУ СК Приморья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вскоре был задержан 33-летний сосед потерпевшей. По версии следствия, 27 декабря 2017 года между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора. Дождавшись ночи, мужчина проник в квартиру последней, где убил её и похитил 40 тыс рублей.

Обвиняемый пытался скрыть следы, но криминалисты доказали его причастность.

Расследование уголовного дела продолжается.

Михаил Грач.

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