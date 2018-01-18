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05:19 (мск), источник: Восток Медиа

МЧС: завершены поисковые работы у мыса Абросимова во Владивостоке

Пропавшего в воскресенье аквалангиста искали под водой и на берегу.

Трёхдневные поиски приморца в проливе Босфор Восточный закончились ничем. Сегодня, 18 января, пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю сообщила: пропавший не обнаружен, группа спасателей завершила работу у мыса Абросимова.

Поиск аквалангиста длился во Владивостоке с 15 января — с тех пор, как полицейские обратились к профессиональным спасателям. Само происшествие случилось в конце минувшей недели: мужчина совершал погружение в море и не вернулся на берег. В результате за три дня — с 15 по 17 января — группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда совершила 21 спуск, обследовала 2400 квадратных метров подводной акватории и 3 километра береговой черты.

В поисковой операции участвовали пять человек и три единицы техники, в том числе два плавательных средства.

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