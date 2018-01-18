МЧС: завершены поисковые работы у мыса Абросимова во Владивостоке
Пропавшего в воскресенье аквалангиста искали под водой и на берегу.
Пропавшего в воскресенье аквалангиста искали под водой и на берегу.
Трёхдневные поиски приморца в проливе Босфор Восточный закончились ничем. Сегодня, 18 января,
Поиск аквалангиста длился во Владивостоке с 15 января — с тех пор, как полицейские обратились к профессиональным спасателям. Само происшествие случилось в конце минувшей недели: мужчина совершал погружение в море и не вернулся на берег. В результате за три дня — с 15 по 17 января — группа спасателей Владивостокского
В поисковой операции участвовали пять человек и три единицы техники, в том числе два плавательных средства.