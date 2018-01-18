На трассе Р-255 междугородный автобус на полном ходу съехал в кювет

Известно, что он выполнял рейс из Красноярска в Ирбейское. Тяжеловесную машину резко потащило вбок, после чего автобус остановился лишь в кювете. У транспортного средства лопнула подушка амортизатора.

В момент аварии в салоне находились 15 пассажиров, никто не пострадал. Все они были пересажены в другой автобус и отправлены в пункт назначения.