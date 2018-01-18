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05:22 (мск), источник: Вести - Красноярск

На трассе Р-255 междугородный автобус на полном ходу съехал в кювет

На трассе Р-255 «Сибирь» междугородный автобус на полном ходу съехал в кювет из-за неисправности в подвеске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что он выполнял рейс из Красноярска в Ирбейское. Тяжеловесную машину резко потащило вбок, после чего автобус остановился лишь в кювете. У транспортного средства лопнула подушка амортизатора.

В момент аварии в салоне находились 15 пассажиров, никто не пострадал. Все они были пересажены в другой автобус и отправлены в пункт назначения.

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