В колонию отправится хабаровчанин за убийство тещи-инвалида

Хабаровский краевой суд вынес приговор мужчине, который насмерть забил тещу-инвалида. Злоумышленник имеет богатый уголовный стаж, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Во время судебного заседания было установлено, что после свадьбы мужчина жил в квартире жены с ее ребенком и парализованной матерью. Его теща, перенесшая инсульт, не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе. Подсудимый много раз угрожал женщине и избивал ее.

В день убийства мужчина остался наедине с тещей и нанес ей более 40 ударов тупым предметом. Он бил женщину по голове, шее и туловищу. Потерпевшая умерла на месте.

Хабаровчанина задержали по горячим следам. У него изъяли одежду, испачканную кровью погибшей, и тем не менее на суде мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Он говорил, что тещу могли убить его жена или сосед. По словам фигуранта, кровь на его одежде осталась, потому что он постоянно ухаживал за больной женщиной, а свои вещи не стирал более месяца.