В колонию отправится хабаровчанин за убийство тещи-инвалида
Мужчина пытался переложить вину на жену и соседа.
Мужчина пытался переложить вину на жену и соседа.
Хабаровский краевой суд вынес приговор мужчине, который насмерть забил
Во время судебного заседания было установлено, что после свадьбы мужчина жил в квартире жены с ее ребенком и парализованной матерью. Его теща, перенесшая инсульт, не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе. Подсудимый много раз угрожал женщине и избивал ее.
Хабаровчанина задержали по горячим следам. У него изъяли одежду, испачканную кровью погибшей, и тем не менее на суде мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Он говорил, что тещу могли убить его жена или сосед. По словам фигуранта, кровь на его одежде осталась, потому что он постоянно ухаживал за больной женщиной, а свои вещи не стирал более месяца.
Суд приговорил мужчину к 16 годам исправительной колонии строгого режима. Также ему на два года ограничили свободу после отбывания наказания.