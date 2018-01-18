В Хабаровском крае в тайге пропал лесозаготовитель

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники ведомства отправились на поиски на вертолёте Ми-8 утром 18 января. На борту находятся пять специалистов, чтобы ускорить поиски, они используют снегоход. В селе Троицком к группе присоединится сотрудник районного отделения МВД.

О том, что мужчина пропал, спасателям сообщили сотрудники отделения полиции Нанайского района, они попросили помощи в поисках. По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, сотрудник лесозаготовительного предприятия ориентировочно ещё в период с 17 по 30 декабря ушёл в лес в 80 километрах от трассы Хабаровск — Комсомольск. До сих пор его местонахождение неизвестно. Сейчас к поисковым работам привлекли восемь человек и единицы техники.