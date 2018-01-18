В Хабаровском крае в тайге пропал лесозаготовитель
Сотрудники Хабаровского
Сотрудники Хабаровского
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О том, что мужчина пропал, спасателям сообщили сотрудники отделения полиции Нанайского района, они попросили помощи в поисках. По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, сотрудник лесозаготовительного предприятия ориентировочно ещё в период с 17 по 30 декабря ушёл в лес в 80 километрах от трассы Хабаровск — Комсомольск. До сих пор его местонахождение неизвестно. Сейчас к поисковым работам привлекли восемь человек и единицы техники.
Последний раз пропавших в лесу людей в Хабаровском крае искали в ноябре прошлого года. РИА «Восток-Медиа» писало, что тогда в районе имени Лазо исчез рыбак: он отправился на своём автомобиле на реку в 40 километрах от посёлка Сукпай и не вернулся. Поиски полиции не дали результатов, и на помощь выдвинулась группа спасателей. Мужчину и ещё троих любителей рыбалки нашли в застрявших в снегу машинах.