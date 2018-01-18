Под Калининградом грузовик опрокинулся в кювет
В районе посёлка Ласкино Гурьевского округа грузовик вылетел в кювет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы аварии.
В районе посёлка Ласкино Гурьевского округа грузовик вылетел в кювет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы аварии.
Инцидент произошёл утром в четверг, 18 января. Самосвал съехал с трассы и опрокинулся.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.