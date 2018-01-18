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18:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Калининградом грузовик опрокинулся в кювет

В районе посёлка Ласкино Гурьевского округа грузовик вылетел в кювет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы аварии.

Инцидент произошёл утром в четверг, 18 января. Самосвал съехал с трассы и опрокинулся.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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