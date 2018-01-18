В Волгограде 78-летняя пенсионерка отдала аферисткам 20 000 долларов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, спустя две недели после инцидента пенсионерка все же решилась обратиться в полицию. 28 декабря на улице к ней подошли две женщины и заявили, что на ее сына наведена порча. Для ее снятия они предложили ей провести ритуал над ее деньгами. Видимо, аферистки знали, что та только что вышла из банка с 20 000 долларов, предназначавшимися для покупки квартиры дочери. Доверчивая пенсионерка отдала им деньги. После проведения якобы ритуала аферистки вернули ей сверток с «ее» деньгами и скрылись. Придя домой, пожилая женщина открыла сверток и увидела, что денег в нем нет. Две недели пенсионерка пыталась сама найти экстрасенсов и в итоге обратилась к правоохранителям.