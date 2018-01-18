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18:12 (мск), источник: Клопс.ru

Таможенники перехватили десятикилограммовую посылку с незаконно добытым янтарём

Таможенники перехватили отправление с десятью килограммами янтаря, добытого нелегально. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Посылки с янтарём, отправленные из Калининграда, поступили на Центральный таможенный пост. Там на досмотровой рентгеновской технике было установлено, что в почтовых отправлениях находится янтарь. Всего было выслано две партии общей массой в десять кг.

В соответствии с ФЗ «О недрах» полезные ископаемые, добытые без лицензии, являются государственной собственностью. Кроме того, изъятый янтарь являлся бесхозяйным, а потому тоже подлежал передаче во владение государства.

В 2017 году полиция Калининградской области задержала 696 чёрных копателей. Перед Новым годом в Зеленоградском районе вблизи посёлка Романово на нелегальной добыче янтаря попались четверо мужчин, которым теперь грозит штраф в полмиллиона рублей.

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