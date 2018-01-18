Таможенники перехватили десятикилограммовую посылку с незаконно добытым янтарём
Таможенники перехватили отправление с десятью килограммами янтаря, добытого нелегально. Об этом сообщает
Таможенники перехватили отправление с десятью килограммами янтаря, добытого нелегально. Об этом сообщает
Посылки с янтарём, отправленные из Калининграда, поступили на Центральный таможенный пост. Там на досмотровой рентгеновской технике было установлено, что в почтовых отправлениях находится янтарь. Всего было выслано две партии общей массой в десять кг.
В соответствии с ФЗ «О недрах» полезные ископаемые, добытые без лицензии, являются государственной собственностью. Кроме того, изъятый янтарь являлся бесхозяйным, а потому тоже подлежал передаче во владение государства.
В 2017 году полиция Калининградской области задержала 696 чёрных копателей. Перед Новым годом в Зеленоградском районе вблизи посёлка Романово на нелегальной добыче янтаря попались четверо мужчин, которым теперь грозит штраф в полмиллиона рублей.